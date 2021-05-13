متجر آبل يرفض أكثر من مليون تطبيق ضارّ

أوقفت أكثر من 1.5 مليار دولار في المعاملات

رفضت آبل -أو أزالت- أكثر من مليون تطبيق ضارّ من متجر التطبيقات الخاص بها، وأوقفت أكثر من 1.5 مليار دولار في المعاملات التي يُحتمل أن تكون احتيالية في عام 2020.

وقالت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة: إن الجمع بين "التكنولوجيا المتطورة والخبرة البشرية" أبقت العملاء في متجرها على الإنترنت آمنين لهذا العام؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وألغت آبل أيضًا تنشيط 244 مليون حساب عميل بسبب "نشاط احتيالي ومسيء"، ورفضت 424 مليون محاولة إنشاء حساب أخرى بسبب "أنماط تتفق مع النشاط الاحتيالي".

ويأتي هذا الإعلان بعد الكشف عن أن شركة آبل تواجه معركة قانونية بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني بشأن فرض رسوم زائدة على ملايين العملاء في المملكة المتحدة لشراء تطبيقات في متجر التطبيقات الخاص بها.

وقالت الشركة في منشور عبر الإنترنت: "كانت التهديدات موجودة منذ اليوم الأول لإطلاق App Store على "آيفون"، وقد ازداد حجمها وتطورها في السنوات التي تلت ذلك. وبالمثل، وسعت آبل من جهودها لمواجهة تلك التهديدات، واتخذت خطوات لا هوادة فيها إلى الأمام لمكافحة هذه المخاطر على المستخدمين والمطورين على حد سواء".

وكشفت شركة آبل أن أكثر من 180 ألف مطور جديد أطلقوا تطبيقهم الأول على متجر التطبيقات العام الماضي، وهناك الآن حوالى 1.8 مليون تطبيق متاح للشراء.

ومن بين مليون تطبيق ضارّ تم رفضه أو إزالته، رفض 215000 لانتهاك الخصوصية؛ بينما تم رفض 48000 تطبيق لاحتوائها على ميزات مخفية أو غير موثقة.

ورُفض 150000 تطبيق آخر لكونها بريدًا عشوائيًّا أو مقلدًا أو مضللًا للمستخدمين؛ بينما تمت إزالة 95000 بسبب "الانتهاكات الاحتيالية".

وبالإضافة إلى منع 1.5 مليار دولار من الترجمات الاحتيالية في المتجر، قالت آبل إنه منع استخدام 3 ملايين بطاقة لشراء سلع وخدمات مسروقة العام الماضي.

وفي بعض الأحيان على متجر التطبيقات، يتم إنشاء حسابات المطورين بالكامل لأغراض احتيالية؛ مما يؤدي غالبًا إلى طرد الجاني من برنامج مطور متجر التطبيقات وإنهاء حسابه.

وقالت آبل إنها أنهت 470 ألف حساب مطور في عام 2020، ورفضت 205000 تسجيل إضافي للمطورين بسبب مخاوف تتعلق بالاحتيال؛ مما منع هؤلاء الفاعلين السيئين من إرسال تطبيق إلى المتجر مرة أخرى.

وعلى مدار الـ12 شهرًا الماضية، اكتشفت آبل وحظرت ما يقرب من 110000 تطبيق غير شرعي على واجهات متاجر القرصنة.

وتوزع واجهات المتاجر هذه برامج ضارة مصممة لتشبه التطبيقات الشائعة، أو التي تعدل التطبيقات الشائعة دون إذن من مطوريها، مع التحايل على إجراءات الحماية الأمنية في متجر التطبيقات.