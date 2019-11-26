بجوائز تجاوزت المليون.. تنافس وإثارة في اليوم الختامي لمسابقة "الفاروق"

"المحمادي" سلَّم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى في الفئات الثلاث

اختتمت، أمس الاثنين، منافسات مسابقة الفاروق، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، التي أطلقها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بحضور أحمد المحمادي المساعد التنفيذي لشؤون العمليات في الهيئة العامة للترفيه، الذي سلم جوائز للفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة.

وتفصيلاً، بدأ اليوم الختامي للمسابقة بالتصفيات النهائية للفرسان "رجال"، والتي استمرت لمدة ساعتين ونصف، ثم تلت ذلك عروض التجوال، لتنطلق بعدها مراسم الحفل الختامي بالسلام الملكي، ثم عرض مسرحي يعبر عن المسابقة وأهدافها، وبعد ذلك سلمت الجوائز للفائزين في المسابقة، في فئاتها الثلاث، وهي: الفروسية، والرماية، والسباحة.

ويصل مجموع جوائز مسابقة الفاروق إلى أكثر من مليون ريال سعودي، تم تقسيمها على ٦٠ فائزاً من الذكور والإناث في التحديات الثلاث، حيث حصل على المركز الأول في السباحة مصطفى محمد اليوسف من جدة إذ قطع ١٠٠ متر سباحة حرة بزمن وقدره ٥٩ ثانية و٥ أجزاء من الثانية، وفازت بالمركز الأول في مسابقة السباحة للسيدات لمسافة ٥٠ متراً، نوف العندس بزمن ٤٨.٥١ ثانية.

وحصل على المركز الأول في مسابقة الرماية سلطان أحمد قشاش من الباحة بمجموع نقاط ١٥٦، وفازت بالمركز الأول في مسابقة الرماية بالسهام للسيدات من مسافة ٣٠ متراً، شادن المرشود بمجموع ١٤١ نقطة.

وفي مسابقة الفروسية، حقق المركز الأول فهد الغامدي على الجواد هارد كولي، بينما حققت المركز الأول في الفروسية للسيدات الفارسة مشاعل بنت سلطان.

وتهدف المسابقة التي انطلقت تصفياتها في 18 نوفمبر الجاري، إلى إحياء وصية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه: "علموا أولادكم السباحة، والرماية، وركوب الخيل"، وهي تأتي لتحفيز المواطنين والمواطنات الهواة على المشاركة بمهاراتهم في السباحة الحرة والرماية بالقوس والسهم والفروسية.