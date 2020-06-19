تنبيه لـ الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل محافظة جدة، والليث، والقنفذة، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة مكة المكرّمة

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19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 01:27 PM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

تنبيه لـ الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل محافظة جدة، والليث، والقنفذة، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة مكة المكرّمة

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