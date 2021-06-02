"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى الـ 6 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية على 4 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442 10:20 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية على 4 محافظات

"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى الـ 6 مساءً

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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