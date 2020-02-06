موجة البرد الأقوى.. "الحصيني" متوقعاً موعدها: السابعة و6 تحت الصفر!

من الشمالية وتبوك للمدينة ومكة ثم القصيم متوقع أن تباشر الرياض وتتوسع

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني أن تؤثر موجة برد قوية تعتبر الموجة السابعة منذ دخول الشتاء والأقوى ابتداءً من السبت على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "من يوم السبت متوقع أن تؤثر موجة برد قوية تعتبر الموجة السابعة منذ دخول الشتاء".

وأضاف: "متوقع أن تكون الموجة الأقوى منذ دخول الشتاء لهذا العام؛ بل ربما تكون منذ سنوات، بداية الموجة يوم السبت على الشمالية وتبوك ثم الجوف ثم حائل فالمدينة ثم مكة ثم القصيم ومن الأحد متوقع أن تباشر الرياض".

وتابع: "تتوسع موجة برد لتشمل الشرقية، ثم تتحرك الاثنين نواحي جنوب منطقة الرياض ثم نجران وعسير والباحة، إلا يصرفها الله".

وأردف: "متوقع أن تسجل الصغرى على الشمالية خلال فترة الموجة بين اثنين تحت الصفر إلى ست تحت الصفر، والوسطى تتراوح الصغرى بين ثلاثة إلى ثلاثة تحت الصفر".

وقال: "تسجل الصغرى في مكة من ١٣ إلى ١٨ مئوية، والمدينة والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية ونجران من ٦ إلى ١٠ مئوية ومتوقع استمرارها مدة خمسة أيام".

وأضاف: "أجواء شديدة البرودة ليلاً وباردة نهاراً، الشمالية والوسطى مع تشكل الصقيع تميل للبرودة على المدينة والشرقية والمرتفعات غرب وجنوب".