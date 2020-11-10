"فيصل بن نواف" يستعرض مشروع مطار الجوف الجديد الذي بدأ العمل فيه

انطلاقاً من سعي الدولة لتطوير وتوسعة المطارات القائمة واستحداث أخرى جديدة

اطلع فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على المشاريع التي يجري تنفيذها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بمطارات المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري، وعدداً من مساعديه، حيث اطلع على سير العمل في مشروع مطار الجوف الجديد الجاري تنفيذه حالياً في المطار.

واطلع أيضاً على أبرز مكونات المشروع الذي يحتوي على مبنى لصالة السفر بمساحة إجمالية تصل إلى 23 ألف متر مربع، تتسع إلى مليون مسافر سنوياً، وتشتمل صالة السفر الجديدة على أربعة جسور للركاب، وخمس بوابات للرحلات المغادرة الداخلية، وبوابّتين لرحلات المغادرة الدولية، بالإضافة إلى مواقف للطائرات بعدد سبع طائرات متزامنة فئة C، أو عدد 3 طائرات فئة C متزامنة مع طائرتين فئتي E، وتبلغ المساحة الإجمالية لمواقف الطائرات وطرق الربط 63 ألف متر مربع، ومواقف للسيارات تتسع لـ 649 موقف سيارة.

كما تم بحث العمل على تحسين مطار محافظة القريات وتطويره ليواكب التطلعات والنهضة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات, حيث أكد أمير منطقة الجوف أهمية إيجاد رحلات من الجوف إلى منطقتي المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، فيما أكد رئيس هيئة الطيران أن هذه الوجهات سيتم معالجتها من خلال برنامج الخطوط المدعومة لربط جميع مناطق المملكة بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة.





وأوضح أمير الجوف أن مشروع مطار الجوف الجديد يأتي انطلاقاً من سعي الدولة ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني في تطوير وتوسعة المطارات القائمة واستحداث مطارات جديدة في جميع مناطق المملكة، لتعزيز مكانة المملكة عالمياً كجهة مؤثرة في صناعة الطيران المدني، وفق رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية، معرباً عن شكره لجهود الهيئة في هذا الجانب.



