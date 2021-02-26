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تزامنًا مع استئناف المصافي في تكساس الإنتاج عقب العاصفة الثلجية

أسعار النفط تتباين والخام الأمريكي يسجل أعلى سعر له منذ 2019

سجلت أسعار النفط أمس تباينًا مع استئناف المصافي في تكساس الإنتاج عقب العاصفة الثلجية التي ضربت الولاية الأسبوع الماضي.



فقد انخفضت العقود الآجلة لبرنت تسليم إبريل 16 سنتًا بما يعادل 0.2 في المائة، ليتحدد سعر التسوية عند 66.88 دولارًا للبرميل.



وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعًا 31 سنتًا أو 0.5 في المائة إلى 63.53 دولارًا، مسجلاً أعلى سعر إغلاق له منذ مايو 2019 م.