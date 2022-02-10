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"صالح" أشار إلى أنه نال تزكية المجلس الأعلى للدولة

البرلمان الليبي يختار "باشاغا" رئيساً للحكومة بالإجماع

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أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم (الخميس)، اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً للحكومة بالإجماع خلفاً لعبد الحميد الدبيبة.

وذكر المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق، أن مجلس النواب صوت بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، أفاد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في كلمة له، بأنه تسلم رسالة من المجلس الأعلى للدولة بـتزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.