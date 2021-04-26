الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعيص.


وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442 10:45 AM

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعيص.


وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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