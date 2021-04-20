تقويم التعليم تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية

للاستعلام عن النتيجة الدخولُ على الملف الشخصي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج اختبار القدرة المعرفية (2) اليوم الثلاثاء 8/ 9/ 1442هـ الموافق 20/ 4/ 2021م.

وقالت عبر حسابها في تويتر: نرجو للجميع التوفيق والنجاح.. للاستعلام عن النتيجة؛ نرجو الدخول على ملفك الشخصي من خلال الرابط: https://e-services.etec.gov.sa.