تقويم التعليم تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية

للاستعلام عن النتيجة الدخولُ على الملف الشخصي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج اختبار القدرة المعرفية (2) اليوم الثلاثاء 8/ 9/ 1442هـ الموافق 20/ 4/ 2021م.

وقالت عبر حسابها في تويتر: نرجو للجميع التوفيق والنجاح.. للاستعلام عن النتيجة؛ نرجو الدخول على ملفك الشخصي من خلال الرابط: https://e-services.etec.gov.sa.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

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20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442 07:31 PM

للاستعلام عن النتيجة الدخولُ على الملف الشخصي

تقويم التعليم تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج اختبار القدرة المعرفية (2) اليوم الثلاثاء 8/ 9/ 1442هـ الموافق 20/ 4/ 2021م.

وقالت عبر حسابها في تويتر: نرجو للجميع التوفيق والنجاح.. للاستعلام عن النتيجة؛ نرجو الدخول على ملفك الشخصي من خلال الرابط: https://e-services.etec.gov.sa.

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هيئة تقويم التعليم والتدريب

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