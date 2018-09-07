مستشفى العارضة يكرّم مديره لاختياره ضمن "سفراء جازان"

المنسوبون نظموا حفلاً لشكره على زرع روح التفاني والتميز

نظّم منسوبي مستشفى العارضة العام، حفل تكريم لمدير المستشفى الصيدلي حسن بن أحمد عواشي بمناسبة اختياره ضمن "سفراء جازان".

وفي بداية الحفل، قال رئيس المجلس البلدي ومدير التموين بالمستشفى محمد ماطر المحزري : اعتدنا من الصيدلي حسن عواشي تكريم وتحفيز المتميزين من كوارد المستشفى وزرع روح التفاني والمنافسة الشريفة في خدمة المرضى وجاء الْيَوْم لتقديم الشكر لمن زرع روح التميز وغرس روح التفاني بين الموظفين.

وأضاف: هذا ما أردنا تطبيقه معه بعدما رأينا فيه كل معاني التميز والتفاني والإخاء في عمله ومع الموظفين وضرب أروع الامثلة بين الرئيس والمرؤسين.

وأردف: "عواشي" يعد احد الكوادر المؤهلة من أبناء المنطقه علماً وخلقاً ونتطلع معه الى ماهو افضل في خدمة المرضى.

من ناحيته، شكر "عواشي" أعضاء أسرة مستشفى العارضة ووعد بالتطوير لتلبية طموح المحافظة وأبنائها.

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