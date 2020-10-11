"الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع المساعدات على متضرري فيضانات السودان

ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الإيوائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة؛ وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وجرى أمس، توزيع 26 خيمة في محلية الكلاكلات بولاية الخرطوم، و11 خيمة في محلية الدويم التابعة لولاية النيل الأبيض؛ حيث استفاد من إجمالي التوزيع 222 فردًا.

ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.