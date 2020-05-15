شاهد.. الإطاحة بعمالة حوّلت منزلًا إلى مصنع زيوت وقهوة مغشوشة بالرياض

فيما جرى مصادرة جميع الكميات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية للإجراءات

أطاحت الفِرَق الرقابية -بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة بالرياض- بعمالة مخالفة اتخذت منزلًا لتصنيع زيوت الشعر والجسم والغش في القهوة.

وكشف مقطع الفيديو الذي بثته وزارة التجارة عبر حسابها، ‏عن إلقاء القبض على عمالة مخالفة تستغل منزلًا لتصنيع زيوت الشعر والجسم باستخدام (زيت الطبخ)، والغش بالقهوة والهيل والبهارات.

وأضافت الوزارة أنه ‏تم مصادرة جميع الكميات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وزارة التجارة

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15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 02:05 PM

فيما جرى مصادرة جميع الكميات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية للإجراءات

شاهد.. الإطاحة بعمالة حوّلت منزلًا إلى مصنع زيوت وقهوة مغشوشة بالرياض

أحمد العبدالله

الرياض

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أطاحت الفِرَق الرقابية -بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة بالرياض- بعمالة مخالفة اتخذت منزلًا لتصنيع زيوت الشعر والجسم والغش في القهوة.

وكشف مقطع الفيديو الذي بثته وزارة التجارة عبر حسابها، ‏عن إلقاء القبض على عمالة مخالفة تستغل منزلًا لتصنيع زيوت الشعر والجسم باستخدام (زيت الطبخ)، والغش بالقهوة والهيل والبهارات.

وأضافت الوزارة أنه ‏تم مصادرة جميع الكميات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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وزارة التجارة

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