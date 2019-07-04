عملية نادرة.. استشارية تقود فريقًا طبيًّا لاستئصال ورم ضخم من رحم فتاة بمكة

كانت تعاني منذ عامين من نزيف أثناء الدورة الشهرية ونقص مزمن بالهيموجلوبين

نجح فريق طبي بـ"ولادة مكة" في قيادة استشارية النساء والولادة الدكتورة سلمى يوسف، ومشاركة الدكتور محمود أبو العزم في عملية دقيقة ونادرة لفتاة تبلغ من العمر ١٨عامًا، من استئصال ورم ليفي حميد في الرحم يصل وزنه إلى ٧٠٠ جرام.

وكانت المريضة تعاني منذ عامين من نزيف أثناء الدورة الشهرية ونقص مزمن في نسبة الهيموجلوبين في الدم، مع ضعف عام في الجسم، وانتفاخ أسفل البطن؛ حيث أوضحت الدكتورة سلمى يوسف، أنه تم تأكيد التشخيص للحالة باستخدام الموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي، ومن ثم أُجريت العمليات اللازمة لإجراء العملية.

وأجريت العملية بالتقنيات الحديثة؛ لتفادي المخاطر المصاحبة من نزيف حادّ أو حتى استئصال الرحم، لا سمح الله، وبحمد الله تكللت العملية بالنجاح من غير أي مضاعفات.

ومن جانبه، أعرب مدير المستشفى الدكتور أحمد المحمادي، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه السخي للمجال الطبي والارتقاء به، ومن ثم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومدير عام الشؤون الصحية الدكتور وائل مطير لتسخير الجهود، والحرص على توفير الإمكانات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية للمرضى.

كما شكر الطاقم الطبي الذي أشرف على متابعة الحالة منذ استقبالها في المستشفى حتى إتمام العملية بنجاح، ولفت إلى أن النجاح يعود إلى الجهود المبذولة والمتواصلة من قِبَل الكادر الطبي المكلف بعلاج المريضة، والذي تكوّن من عدة أقسام هامة وهي: (قسم النساء، وقسم الأشعة، وقسم التخدير، وقسم المختبر، وبنك الدم)، وأن خبرتهم في التعامل مع مثل هذه الحالات أسهمت بشكل كبير في نجاح العملية دون مضاعفات تُذكر ولله الحمد والمنة.