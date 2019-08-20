"مرحاض ذهب" أمام غرفة ميلاد "تشرشل" بقصر بلينهايم.. هذه شروط استخدامه

يُعرض في الفترة من 12 سبتمبر إلى 27 أكتوبر وسيستخدمه حوالى 6 آلاف شخص

شهد قصر بلينهام البريطاني، تركيب مرحاض من الذهب ليستخدمه الزوار؛ لكن ضمن شروط محددة وصارمة.

المرحاض الذهبي سيتاح استخدامه للعامة؛ ولكن مع فرض زمن استخدام مدته ثلاث دقائق لتقليل أوقات الانتظار.

ووفقًا لـ"سبوتنيك عربي"، وُضع المرحاض الذي يُعد قطعة فنية، أمام الغرفة التي وُلد فيها ونستون تشرشل، رئيس الوزراء السابق، وسيتمكن الزوار من حجز وقتهم مسبقًا.

وستتاح 20 فترة استخدام في الساعة؛ للاختيار فيما بينها؛ بشرط شراء تذكرة بقيمة 27 جنيهًا إسترلينيًّا (حوالى 32 دولارًا) للقصر والمتنزه والحدائق.

وسيُعرض المرحاض في قصر بلينهايم في الفترة من 12 سبتمبر إلى 27 أكتوبر، وسيستخدمه حوالى 6 آلاف شخص.