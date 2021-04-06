السديس يؤكد أهمية تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم رمضان

خلال اجتماعه مع القيادات الميدانية بالمسجد الحرام.. أوصاها بتذليل العقبات

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أهمية تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم رمضان المبارك، والتأكد من كل الاستعدادات والخدمات التي خُصصت لاستقبال القاصدين؛ وذلك خلال اجتماعه مع القيادات الميدانية بالمسجد الحرام بحضور وكلاء الرئيس العام.

واطلع الرئيس العام -خلال اللقاء- على العديد من البرامج والخطط التي أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في منظومة العمل الميداني بالمسجد الحرام؛ بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة لقاصديه خلال شهر رمضان المبارك، والتي راعت في مخرجاتها الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية للحد من انتشار الجائحة العالمية.

وأوصى القيادات الميدانية بضرورة العمل المؤسسي وتوحيد الجهود في تذليل عقبات وصعوبات الخدمات المقدمة في الميدان إن وجدت، والاستفادة منها في تطوير الخدمة المباشرة لكل من يَفِد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتسخير القدرات والمواهب البشرية في مجال الخدمة الميدانية لخلق منظومة خدمات متميزة خلال موسم رمضان المبارك؛ مشيرًا إلى وجوب تعزيز الدور التكاملي بين موظفي الرئاسة في الميدان والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.