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ابتعدت عن الحدود مع اقتراب أخرى تابعة لموسكو منها

روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأربعاء)، اعتراض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الوزارة، أن طائرة التجسس الأمريكية ابتعدت عن الحدود الروسية عندما اقتربت منها طائرة روسية، وفقاً لـ"رويترز".