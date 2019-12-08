الشيخ حزام بن حثلين إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ حزام بن خالد بن محمد بن حثلين؛ إثر معاناته من مرض ألمّ به.

وستقام الصلاة على الفقيد اليوم الأحد، بعد صلاة العصر في جامع البابطين بشمال الرياض.

ويتقبل أشقاء الفقيد: الشيخ فلاح، والشيخ ضيدان، والشيخ سلطان، والشيخ راكان، والشيخ فيصل، والشيخ مشعل، وابنا الفقيد "سلطان" و"سلمان"، التعازي في وفاة الشيخ حزام بن خالد بن محمد بن حثلين رحمه الله، وسيكون العزاء في حي الملقا في الرياض في منزل الشيخ راكان بن حثلين.

صحيفة "سبق" تتقدم بالعزاء والمواساة إلى أشقاء الفقيد وأبنائه وأسرته وقبيلة العجمان. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

للعزاء جوال: 0554477429.