أكثر من 28500 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الجوف

منذ بدء العمل من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

قدمت عيادات "تطمن" في الجوف، خدماتها لـ"28596" مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

وأوضحت "صحة الجوف" أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.