أكثر من 28500 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الجوف

منذ بدء العمل من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

قدمت عيادات "تطمن" في الجوف، خدماتها لـ"28596" مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

وأوضحت "صحة الجوف" أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

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03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 10:29 AM

منذ بدء العمل من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

أكثر من 28500 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الجوف

وكالة الأنباء السعودية (واس)

سكاكا

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قدمت عيادات "تطمن" في الجوف، خدماتها لـ"28596" مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

وأوضحت "صحة الجوف" أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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عيادات تطمن

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