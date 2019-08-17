أمانة مكة عن فيديو "سيارات الدواجن": تم إيقاع الغرامات بحق المطبخ

عقب انتشار مقطع الفيديو وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي

قالت أمانة مكة المكرمة إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي والذي يوضح وجود عمالة تقوم بنقل لحوم من شاحنة تحمل شعار إحدى شركات اللحوم الوطنية إلى أحد المطابخ بحي الشرائع بمكة المكرمة.. فقد تم إيقاع الغرامات بحق المطبخ.

وأشارت الأمانة: نود أن نوضح للعموم أنه وعلى الفور تم وقوف المختصين من بلدية الشرائع الفرعية وبحضور رئيس البلدية واتضح وجود اتفاقية موقعة بين صاحب المطبخ وإحدى المؤسسات الخيرية مضمونها القيام بتقطيع لحوم نسك الحجاج إلى أجزاء صغيرة وإعادتها إلى شاحنة اللحوم وذلك لغرض توفيرها للإعاشة ولكون هذا النشاط مخالفًا للمصرح به فقد تم إيقاع الغرامات البلدية بحق المطبخ المذكور وفقًا للأنظمة والتعليمات.

وتؤكد أمانة العاصمة المقدسة حرصها على سلامة تداول الأغذية مشددة على ضرورة تطبيق جميع المنشآت التجارية الأنشطة المصرحة لها وسيتم تطبيق الغرامات البلدية بحق المخالفين.

وكان قد تم تداول مقطع فيديو، يظهر فيه عمالة تقوم بتنزيل عددٍ من الذبائح من داخل سيارة مخصصة للدواجن بجوار أحد المطاعم الشهيرة بمكة؛ وهو ما دعا الأمانة للتفاعل مع البلاغ حيال تلك السيارة التي استُخدمت لنقل الذبائح دون معرفة ما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه.

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أمانة العاصمة المقدسة: بلاغ ووعيد عقب نقل لحوم الأضاحي في سيارة دواجن بمكة

بعد تداوُل فيديو عن عمالة تقوم بتنزيل ذبائح من داخل السيارة

توعدت أمانة العاصمة المقدسة عبر "تويتر" بإحالة بلاغ مواطن ضد إحدى السيارات المخصصة للدواجن؛ تقوم بنقل لحوم الأضاحي إلى المطاعم، إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم.

جاء ذلك في رد على بلاغ مواطن، قال فيه: "بلاغ ضد سيارات خاصة بالدواجن؛ تقوم بنقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة للمطاعم والمطابخ بمكة المكرمة".

وردَّت الأمانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بقولها: "‏‎‎‎‎‎شكرًا لتواصلك أخي الكريم، ونفيدك بأنه تم استلام شكواك، وجارٍ إحالة الطلب للجهة المختصة لاتخاذ اللازم. ونسعد بخدمتكم في كل وقت".

وكان قد تم تداول مقطع فيديو، يظهر فيه عمالة تقوم بتنزيل عدد من الذبائح من داخل سيارة مخصصة للدواجن بجوار أحد المطاعم الشهيرة بمكة؛ وهو ما دعا الأمانة للتفاعل مع البلاغ حيال تلك السيارة التي استُخدمت لنقل وتهريب الذبائح دون معرفة ما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه.