





1

شهد عددًا من الفعاليات التثقيفية والمشاركات الترفيهية

محافظ الزلفي يرعى اللقاء الشتوي لجمعية "تقدير" لرعاية المسنين

77

رعى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، مساء أمس، اللقاء الشتوي الذي نظمته جمعية "تقدير" لرعاية المسنين، في قاعة خيال للاحتفالات.



جاء ذلك بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بمركز سدير المهندس عبد الله السهلي، ومديري القطاعات الحكومية والأمنية.



وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية "تقدير"، محمد بن عبد الرحمن الخميس، خلال كلمته، حرص وعزم القائمين على الجمعية، مواصلة العمل على تحقيق الطمأنينة للمسنين، من خلال استثمار الكفاءات العلمية والعملية وتسخير كل الإمكانات المتاحة وتعزيز التعامل المجتمعي خدمة للمسنين.



وأوضح أن ذلك بالاسترشاد بدعم وتوجيهات وتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بهذا الشأن، وليس آخرها قرار مجلس الوزراء مؤخرًا الخاص بحقوق كبار السن.



وأعرب "الخميس" عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي مسفر العتيبي؛ لدعمه المتواصل للجمعية منذ ولادتها وتبنيها بالتوجيهات والمساندة حتى تحقق أهدافها.



وأثنى على الدور الكبير لمدير مركز التنمية الاجتماعية بسدير عبد الله السهلي، بمساندة ودعم الجمعية وزميلاتها الجمعيات غير الربحية الأخرى؛ مما كان له الأثر الطيب في مسيرتها.



كما استعرض في كلمته أبرز الأعمال والبرامج التي نفذتها الجمعية خلال عام 2021م، وإنجازاتها.



بعد ذلك كرم محافظ الزلفي الداعمين للجمعية من الوجهاء ورجال الأعمال والأفراد والقطاعات الحكومية والأهلية.



وتخلل اللقاء عدد من الفعاليات التثقيفية والمشاركات الترفيهية التي نالت استحسان الحضور وتفاعل معها، إضافة إلى تبادل الرؤى حول الجمعية ومشروعاتها المستقبلية مع القائمين عليها.