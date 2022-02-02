"التجارة": تسجيل أكبر نموّ في سجلات الترفيه خلال 6 سنوات.. بارتفاع 906 %

منطقة الرياض أعلى المناطق إصدارًا بإجمالي 4.127.. تليها مكة بـ3.216

كشفت وزارة التجارة تسجيل السجلات التجارية المصدرة لقطاع الترفيه والفنون في المملكة أكبر نسبة نمو لها خلال ست سنوات (2021/2015) بنسبة 906%، حيث أصدرت الوزارة 2.847 سجلًا تجاريًّا للقطاع خلال العام 2021، في حين سجل العام 2015 إصدار 283 سجلًا تجاريًّا.

وبلغ إجمالي السجلات المصدرة لقطاع الترفيه والفنون والتسلية 11.424 سجلًا تجاريًّا موزعة على مختلف مناطق المملكة.

وتصدّرت منطقة الرياض أعلى المناطق إصدارًا لسجلات الترفيه والفنون بإجمالي 4.127 سجلًا تجاريًّا، تلتها منطقة مكة المكرمة 3.216 سجلًا تجاريًّا، ثم المنطقة الشرقية بـ1.701 سجل تجاري، ومنطقة عسير بـ 501 سجل تجاري، جاءت بعد ذلك كلٌّ من منطقة المدينة المنورة بـ 441 سجلًا تجاريًّا، ومنطقة القصيم بـ 335 سجلًا تجاريًّا، ومنطقة جازان بـ 284 سجلًا تجاريًّا، ومنطقة تبوك بـ 215 سجلًا تجاريًّا، ومنطقة حائل بـ 212 سجلًا تجاريًّا، ومنطقة الجوف بـ 131 سجلًا تجاريًّا، ومنطقة نجران بـ 104 سجلات تجارية، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 93 سجلًا تجاريًّا، ومنطقة الباحة بـ 64 سجلًا تجاريًّا.

وتأتي هذه الزيادة في قطاع الترفيه والفنون تحقيقًا لأهداف برامج رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحسين جودة الحياة الذي اعتنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة وخلق الفرص الوظيفية وتنويع النشاط الاقتصادي.

وتستهدف المملكة استقطاب استثمارات بنحو 69 مليار دولار وتوفير أكثر من 200 ألف وظيفة في قطاع الترفيه بحلول 2030.