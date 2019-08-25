"الأحوال المدنية" تطبق الدوام المسائي في القسم النسوي ببيشة

لخدمات: استخراج هوية وطنية والتجديد وبدل الفاقد وسجلات الأسرة للأمهات

كشفت مصادر عن تكليف الفرع النسوي للأحوال المدنية في بيشة ببدء استقبال المواطنات في مكتب محافظة بمنطقة عسير خلال الفترة المسائية من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع، وذلك لعموم المواطنات الراغبات في الاستفادة من خدمات القطاع.

وبينت المصادر أن تكليف القسم النسوي بأحوال محافظة بيشة بالعمل للفترة المسائية من ٢:٣٠ حتى الساعة الثامنة مساء والمواعيد متاحة للعمل على استخراج هوية وطنية والتجديد وبدل الفاقد وسجلات الأسرة للأمهات.

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25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440 08:17 PM

لخدمات: استخراج هوية وطنية والتجديد وبدل الفاقد وسجلات الأسرة للأمهات

"الأحوال المدنية" تطبق الدوام المسائي في القسم النسوي ببيشة

سعود الدعجاني

بيشة

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كشفت مصادر عن تكليف الفرع النسوي للأحوال المدنية في بيشة ببدء استقبال المواطنات في مكتب محافظة بمنطقة عسير خلال الفترة المسائية من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع، وذلك لعموم المواطنات الراغبات في الاستفادة من خدمات القطاع.

وبينت المصادر أن تكليف القسم النسوي بأحوال محافظة بيشة بالعمل للفترة المسائية من ٢:٣٠ حتى الساعة الثامنة مساء والمواعيد متاحة للعمل على استخراج هوية وطنية والتجديد وبدل الفاقد وسجلات الأسرة للأمهات.

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