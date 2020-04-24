لا وفيات لليوم السادس.. كوريا الجنوبية: تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت كوريا الجنوبية 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي وفيات لأول مرة منذ 16 مارس الماضي.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، أن عدد المصابين الجدد بالفيروس في البلاد في حدود 10 لليوم السادس على التوالي.

وصرّحت قيادة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، بأنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 10 آلاف و708 أشخاص و240 حالة وفاة حتى الآن.