"هدف": تقديم صرف إعانة "حافز" لتكون في 30 مايو الجاري

أكّد عدم إلزام المستفيدين بإتمام المهام الأسبوعية خلال إجازة العيد

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عدم إلزام مستفيدي البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل "حافز"، بإتمام المهام والزيارة الأسبوعية في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكّد "هدف"، تقديم صرف إعانة الباحثين عن عمل "حافز"؛ لتكون في 30 مايو الجاري بدلاً من 5 يونيو المقبل.