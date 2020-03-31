أمانة الشرقية تنشئ نقاط فحص حرارية في مراكز التسوق

تحت شعار "اطمئن على صحتك" للحد من انتشار "كورونا"

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع مجموعة من المراكز التجارية الكبيرة مبادرة لإنشاء نقاط فحص حرارية للمتسوقين خلال تسوقهم بتلك المراكز، تحت شعار "اطمئن على صحتك" .

وتأتي المبادرة استمرارًا للجهود التي تبذلها الأمانة ممثلة بالبلديات التابعة لها للحد من انتشار فيروس "كورونا"، ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالاً لإجراءاتها الاحترازية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجيهات أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير في مضاعفة الجهود المبذولة للحد من انتشار فيرس كورونا، والتي تبدأ بالالتزام التام بسبل الوقاية الصحية ثم الكشف عن مصادر الانتشار وتحييدها، وتهدف هذه المبادرة الى نشر الوعي الكامل بالمسؤولية تجاه النفس وتجاه الآخرين للحيلولة دون انتشار الوباء ومحاصرته للقضاء عليه، وأن أفضل سبل الوقاية اليوم هي البقاء بالمنزل.

ودعت الأمانة المواطنين إلى مزيد من المشاركة بالملاحظات أو المقترحات حول ما يرصد في مواقع التسوق مع تعميم رسالة الأمان والتفاؤل والاطمئنان للجميع.