شاهد.. "الشؤون الإسلامية" توزع أكثر من 5 آلاف مظلة على ضيوف الرحمن

ضمن مبادرة "ظل ووقاية 2" لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تنفيذ مبادرة "ظل ووقاية 2" التي دشنها رئيس اللجنة العليا لأعمال الشؤون الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن مبادرات وبرامج الوزارة التي تنفذها ضمن خطتها العامة في حج 1442هـ، لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وفق البروتوكولات الصحية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ومع وصول أول أفواج الحجيج صباح اليوم السبت السابع من شهر ذي الحجة لعام 1442هـ، وزعت اللجان العاملة لوزارة الشؤون الإسلامية 5000 مظلة شمسية في مراكز استقبال القادمين للحج في الساعات الأولى؛ وفق البروتوكولات الصحية المتخذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتستهدف مبادرة "ظل ووقاية" في موسمها الثاني، توزيع (200) ألف مظلة شمسية لضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجاج؛ حيث سيتم توزيعها طيلة أيام الحج مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتهدف المبادرة التي سوف تشمل جميع الحجاج ومقدمي الخدمة ورجال الأمن في كل القطاعات المعنية، إلى خدمة الحجاج لإعانتهم على توقي حرارة الشمس التي تشهدها العاصمة المقدسة هذه الأيام.

من جانبهم، رفع حجاج بيت الله الحرام شكرهم للقيادة الرشيدة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على اهتمامها وعنايتها بضيوف الرحمن وتقديم كل ما من شأنه راحتهم وسلامتهم، كما ثمنوا الجهود التي تقدّمها وزارة الشؤون الإسلامية تحقيقًا للرسالة السامية التي تضطلع بها لتحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.