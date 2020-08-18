"عرب سات" توقع عقد تصنيع أول أقمار جيلها السابع "بدر - 8"

مع إيرباص للدفاع والفضاء.. ويتوقع إطلاقه في بداية عام 2023

وقعت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)، مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقداً لتصنيع القمر (بدر - 8) الذي يعد أول أقمار الجيل السابع لعرب سات والمتوقع إطلاقه في بداية عام 2023.



ومن المقرر بناء القمر باستخدام منصة إيرباص الجديدة (Eurostar Neo) التي تم تصميمها حديثاً لأقمار البث التلفزيوني والاتصالات ذات المدار الثابت، مما يعد نقلة نوعية في مجال تصنيع الأقمار الصناعية بزيادة قدرات حمولة البث مع كفاءة في استخدام الطاقة وأنظمة التحكم الحراري، واستخدام أنظمة الدفع الكهربائية مما يطيل عمر القمر التشغيلي، وتقلل من فترة تصنيع القمر بشكل كبير.



ويتضمن القمر (بدر - 8)، تقنية جديدة خاصة بالاتصالات الضوئية، حيث يحتوي على حمولة مضافة تستخدم من قبل شركة ايرباص لدراسة تأثير العوامل الجوية على إشعاع ضوئي (أشعة الليزر) يرسل من الأرض إلى القمر الصناعي، حيث من المتوقع أن تمثل الأشعة الضوئية نقلة نوعية في صناعة الأقمار المستقبلية. وسيغطي القمر الجديد (بدر - 8)، أول أقمار الجيل السابع منطقة الشرق الأوسط وأجزاءً كبيرة من أوروبا وإفريقيا وآسيا.



وذكر الرئيس التنفيذي لعرب سات المهندس خالد بن أحمد بالخيور، أن (بدر - 8)، سينضم إلى مجموعة أقمار (بدر) في الموقع المداري الحصري لعرب سات 26 درجة شرقاً، وسيحمل سعات فضائية هائلة للبث التلفزيوني والاتصالات الفضائية وخدمات تبادل المعلومات على الحزم الترددية (ku - C)، وسيعزز السعات الفضائية على أسطول أقمار عرب سات ضماناً لاستمرارية وتطوير خدماتها للسنوات القادمة، مما يعزز من دور عرب سات الريادي بمنطقة الشرق الأوسط لخدمات البث التلفزيوني والاتصالات الفضائية.



وأوضح أن استثمارات عرب سات ستصل بعد إطلاق (بدر - 8) إلى قرابة الـ 300 مليون دولار شاملة الإطلاق والتأمين والقطاع الأرضي.



من جهته، قال رئيس قطاع الفضاء بإيرباص جان مارك نصر: إن هذا العقد المهم مع عرب سات، له أهمية خاصة بالنسبة لشركة إيرباص للدفاع والفضاء، حيث يعد أول قمر صناعي من الجيل السابع لعرب سات وأول قمر صناعي من فئة يوروستار نيو، نقوم ببنائه لعرب سات بعد ستة أقمار صناعية سابقة من يوروستار.



وأشار إلى أن (بدر - 8)، يحتوي على أفضل التقنيات، بما في ذلك حمولة اتصالات ضوئية مبتكرة حديثه، مؤكداً أن هذا سيعزز الشراكة الاستراتيجية المستمرة مع المنظمة العربية للاتصالات الفضائية، التي تعمل على ربط المجتمعات من خلال أقمارها الصناعية عبر الشرق الأوسط والعالم لأكثر من 40 عاماً.



يذكر أن عرب سات التي تأسست العام 1976 من قبل الدول الـ 21 الأعضاء في جامعة الدول العربية، تبث أكثر من 450 قناة تلفزيونية و30 قناة عالية الوضوح HD و4 شبكات تلفزيونية مسبقة الدفع، بالإضافة إلى 160 محطة راديو تصل إلى عشرات الملايين من المنازل في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وإلى ما وراء ذلك في مختلف أنحاء العالم ليتجاوز عدد مشاهدي عرب سات 170 مليون مشاهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) وحدها، يوجهون جميعهم أجهزة الاستقبال الخاصة بهم إلى الموقع الفضائي الحصري لعرب سات.





وتعد عرب سات المشغل الوحيد للأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط التي تقدم مجموعة كاملة من خدمات الاتصالات والبث وخدمات النطاق العريض بتشغيلها لأسطولها المتنامي من الأقمار الصناعية في المدار على المواقع 26 درجة شرقاً، 30.5 درجة شرقاً، و20 شرقاً.