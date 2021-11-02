"التجارة": استدعاء أكثر من 250 ألف مركبة و35 ألف منتج خلال 10 أشهر

من مختلف الطرازات والعلامات التجارية من خلال 226 حملة استدعاء اطلقت

كشفت وزارة التجارة عن إطلاق 269 حملة استدعاء للمنتجات المعيبة منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية شهر أكتوبر.

وبيّنت الوزارة أن حملات الاستدعاء شملت أكثر من 250 ألف مركبة من مختلف الطرازات والعلامات التجارية من خلال 226 حملة استدعاء للمركبات تم اطلاقها خلال هذا العام، فيما بلغ عدد المنتجات التي تم استدعائها أكثر من 35 ألف منتج شملت الغسالات والثلاجات، والمكيفات، والمجففات، من خلال 43 حملة استدعاء للمنتجات المعيبة خلال هذا العام.

ويتيح موقع (استدعاء) الإلكتروني، إمكانية البحث والتعرف على المنتجات المعيبة التي خضعت لحملات استدعاء خلال الفترة الماضية، ويعرض آخر ما تم استدعاؤه من المنتجات، ويُّمكن من خلاله الإبلاغ عن المنتجات غير الآمنة التي قد تؤثر على سلامة المستهلكين، كما يتيح خاصية التحقق من سلامة المركبات بإدخال رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي لمعرفة ما إذا كانت مشمولة في أي عملية استدعاء سابقة، بالإضافة للوائح والأنظمة، ويمكن الاستفادة من جميع خدمات الموقع بزيارة الرابط التالي: Recalls.sa.