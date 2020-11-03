مديرية حائل تغلق مجمعاً طبياً مخالفاً

أغلقت ‎المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، اليوم، الثلاثاء، ممثلةً بإدارة الالتزام، مجمعاً طبياً مخالفاً.

وأوضحت "صحة حائل" عبر حسابها في "تويتر"، اليوم، أنه تم إغلاق المجمع الطبي إغلاقاً تحفظياً؛ بناءً على قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة؛ لوجود مخالفات تستوجب الإغلاق.