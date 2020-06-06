المحطة الفضائية تعبر سماء السعودية مساء غدٍ الأحد

ستمر فوق حائل والقصيم والرياض

تعبر المحطة الفضائية الدولية بعد غروب شمس يوم غدٍ الأحد، 15 شوال، الأجواء السعودية، مما يجعلها مرئية بالعين المجردة وهي تتحرك في السماء.

وأوضح الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم بن محمد هندي، لـ"سبق"، أن "المحطة الفضائية تدور حول الأرض كل 90 دقيقة، وتعبر على الأقل مرتين أجواء السعودية يومياً، لكن عند مرورها نهاراً أو ليلاً لا يمكن رؤيتها، وفقط حين يُصادف مرورها قبل شروق الشمس أو بعد الغروب بحدود ساعتين، حيث يمكن رؤيتها عندما تعكس أشعة الشمس من على هيكلها المعدني الخارجي وألواح الخلايا الشمسية.

وبين أنه بحلول مساء يوم غدٍ الأحد تظهر المحطة الساعة 7:35 مساءً من جهة الشمال الغربي، لتعبر في الأجواء السعودية لمدة 6 دقائق وتتجه نحو الجنوب الشرقي، حتى تختفي خلف ظل الأرض الساعة 7:41 مساءً.

وأشار إلى أنه سيكون مسار المحطة فوق مناطق حائل والقصيم والرياض، ولكنها ستكون مرئية من جميع مناطق المملكة في نفس التوقيت، وستُرى على هيئة نجم لامع يتحرك بسرعة في السماء، ويمكن رؤيتها بالعين دون استخدام أجهزة، كما يمكن توثيقها بسهولة بالكاميرات.

الجدير بالذكر أن المحطة الفضائية الدولية هي مشروع دولي بين عدة دول، حيث أنُشِئت المحطة كمختبر فضائي تُجرى عليه التجارب العلمية واختبار قدرة البشر على التأقلم مع ظروف انعدام الجاذبية، ويقطنها دائماً على الأقل 3 رواد فضاء، وقد زارها العربي الوحيد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري.