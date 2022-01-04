"فلكية جدة": هلال جمادى الآخرة يزيّن السماء.. اليوم

يُشاهد بسهولة بالعين المجردة لو خلت الأجواء من الغيوم

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هلال شهر جمادى الآخرة 1443 سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء 04 يناير 2022 والانتقال نحو بداية الليل، حيث سيُشاهد بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء خالية من الغيوم.

وقال "أبو زاهرة": القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح أكثر ارتفاعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضع ليالي سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وأضاف: القمر وصل منزلة الاقتران يوم الأحد 02 يناير عند الساعة 09:33 مساءً بتوقيت مكة (06:33 مساءً بتوقيت غرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئًا دورة اقترانية جديدة.

وأردف: هلال القمر سيكون هذه الليلة في حالة اقتران مع كوكب عطارد (-0.7) وكلاهما موجود في كوكبة الجدي، وستكون المسافة الظاهرية بينهما 3 درجات، وهي واسعة ليُشاهدا سويًا في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك باستخدام المنظار.

وتابع: إضافة لذلك؛ سيكون هلال القمر في حالة اقتران مع كوكب زحل سيد الحلقات (0.6) الخافت، حيث يفصل بينهما 4 درجات حيث سيكون القمر إلى الجنوب من زحل.

وقال "أبو زاهرة": يومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس .

وأضاف: بشكل عام يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض.

وأشار إلى أنه بمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة؛ سيكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل .