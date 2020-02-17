بالفيديو.. أمير الشمالية يطالب بتأهيل "طريف" وأن تكون محافظة "الوعد"

خلال تفقّده عدداً من الأحياء شملت مجموعة من الشوارع في جولة ميدانية

وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمين المنطقة المهندس شمام الشمري برفع مستوى النظافة وتأهيل الشوارع والأرصفة بشكل مناسب، ومعالجة التشوه البصري وتعزيز العمل الخدمي والبلدي.

وقال خلال تفقّده أحياء وشوارع محافظة طريف في جولة ميدانية، شملت عدداً من الشوارع داخل حي اليرموك: من الأهمية بمكان إزالة المعوقات ومعالجة جميع السلبيات على وجه السرعة، وتصحيح الملاحظات على مستوى النظافة، وضعف صيانة الشوارع، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.

وشدد على ضرورة تقديم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق، وتهيئة البيئة المحفزة التي تحتضن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية لأبناء المحافظة والسعي جميعاً لتنميتهم وتمكينهم لأسباب العيش الكريم وتحقيق طموحاتهم.

وطالب أمير المنطقة، في مقطع فيديو نشره محمد الحربي عبر قناته في "يوتيوب"، أمين المنطقة، بالتغيير والتصحيح وإعادة تهيئة المحافظة بشكل كامل، وأن تُكتب محافظة "طريف" أمامهم بين قوسين بمحافظة "الوعد"، وقال: لا بد أن تكون على الوعد؛ لكي يعيش أبناؤها في رغد العيش وراحة ورفاهية.

وثمّن ما تقدمه الدولة من دعم لا محدود لجميع المناطق والمحافظات، معتبراً أن التقصير يأتي من داخلنا، واعداً بإكرام المواطنين بالسكنى في أحيائهم التي تبيّض الوجه.

ودعا إلى وضع عبارات إيجابية على إحدى المدارس، مشدداً على أن هذا دور الأمانة، متسائلاً: إذا لم تقم بإزالة التشوهات البصرية فما المطلوب منها؟!

وشدد أمير المنطقة على ضرورة وضع المطبات الصناعية وفق مقاييس ومعايير السلامة، بحيث تكون واضحة للجميع وعليها أرصفة وبألوان محددة وعبارات معينة، ولا تتسبب في إحداث الضرر بالسيارات.