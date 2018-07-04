آل الشيخ يضيف فقرة جديدة للائحة الأساسية للأندية الرياضية

تختص بحل مجلس الإدارة

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنـة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قـراراً يقضي بإضافة فقرة في اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وذلك بناء على الصلاحيات المخولة له.

حيث تقرر إضافة فقرة (و) للبند الأول من المادة السادسة والثلاثين والخاصة بـ (حل مجلس الإدارة) من اللائحة، لتصبح على النحو التالي:



(و): إذا اقتضت المصلحة ذلك وفقاً لاعتبارات تراها الهيئة.

ويأتي هذا القرار لما فيه مصلحة الأندية الرياضية ومستقبل الرياضة بالمملكة العربية السعودية.