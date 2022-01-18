"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: موجة باردة وتكوُّن للصقيع وأمطار متوسطة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى التاسعة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك والجوف والشمالية والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد موجة باردة، وتكوُّن الصقيع. وتشمل الحالة البدع والديسة والمعظم وتبوك وحالة عمار، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء، وتشهد المنطقة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما حتى الساعة الثامنة صباحًا.

ونبَّه المركز منطقة الجوف بموجة باردة، وتكوُّن للصقيع. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا موجة باردة، وتكوُّن الصقيع. وتشمل الحالة أبو العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، ورياحًا نشطة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.