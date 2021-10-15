"الهلال" يتطلع لتجاوز "بيرسيبوليس" وبلوغ المربع الذهبي

ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021

تنطلق غدًا السبت منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا؛ إذ تستضيف المملكة العربية السعودية مباريات منطقة الغرب، ويواجه الهلال نظيره بيرسيبوليس الإيراني على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.



ويتطلع الهلال إلى تجاوز عقبة ضيفه، وبلوغ المربع الذهبي للمرة السادسة للبطولة بمسماها الجديد؛ للاقتراب أكثر من حلم التتويج بلقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه لفك الشراكة مع فريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.



ويدخل فريق الهلال السعودي منافسات الدور ربع النهائي بأحلام العودة من جديد إلى منصات التتويج بعد أن ظفر بلقب النسخة قبل الأخيرة؛ إذ يعتبر أيضًا حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب مناصفة مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، ولكل منهما 3 ألقاب.



وتسعى كتيبة البرتغالي "ليوناردو جارديم" لتقديم أداء مميز، وحصد الانتصار لمواصلة تفوُّقهم على منافسهم، ولتأكيد إنهاء العقدة التاريخية للأندية الإيرانية قاريًّا؛ فهي تعتبر محطة عبور مفضلة للأزرق العاصمة في البطولات الآسيوية بمسمياتها كافة؛ إذ إن الغلبة تصب في مصلحة الهلال.



وتنفس البرتغالي جارديم الصعداء بعد تأكُّد مشاركة الثلاثي المصاب سالم الدوسري والبرازيلي ماثيوس بيريرا ومحمد البريك بعد شفائهم من الإصابة، في حين تأكد غياب المدافع ياسر الشهراني عن اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في الأسبوع الماضي.



وستكون هذه المواجهة التاسعة بين الهلال وبيرسيبوليس في دوري أبطال آسيا؛ إذ تفوَّق الهلال بمجموع 3 انتصارات مقابل 4 تعادلات وخسارة واحدة فقط، ولم يسبق لبيرسيبوليس أن تجاوز الهلال خلال الأدوار الإقصائية من البطولة؛ إذ تفوق الأخير في دور الـ16 عام 2016.



وواجه الهلال الأندية الإيرانية في البطولات الآسيوية بمسمياتها كافة في 41 مباراة، انتصر في 19 مباراة، وخسر 13، وتعادل في 9 مباريات، كما أن الهلال لم يخسر أي مباراة في آخر 6 مباريات أمام الفرق الإيرانية بالأدوار الإقصائية (5 انتصارات وتعادل واحد)، وكان معدل تسجيله في هذه المباريات 2.5 هدف.



ووصل الهلال إلى ربع النهائي بعد فوزه على الاستقلال الإيراني في دور الـ16 بهدفين دون مقابل، وتأهل بصعوبة إلى ثُمن النهائي كأفضل ثلاثة فِرق تحتل الوصافة في مجموعة استضافها في الرياض؛ فقد احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن استقلال دوشانبي الطاجيكي.



وفي المقابل يبحث الفريق الإيراني عن مواصلة مشواره الناجح في البطولة على أمل تكرار ما فعله في الموسم الماضي حينما وصل للمباراة النهائية قبل أن يخسر أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي اللقب القاري.



وبلغ بيرسيبوليس الدور ربع النهائي إثر فوزه على الاستقلال الطاجيكي بهدف جاء في الوقت بدل الضائع من اللقاء عن طريق لاعبه مهدي ترابي، ونجح في دور المجموعات باحتلال صدارة المجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وخسارة وحيدة فقط أمام الوحدة الإماراتي.