"المطيري" يخطف المركز الأول في مسابقة "الهجيج" بمهرجان الإبل

أقيمت لأول مرة بمشاركة كل الألوان بمعدل 15 ناقة بدون رحول

حقق عبدالكريم طلال فراج المطيري أول لقب لمسابقة الهجيج بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عقب تحقيقه المركز الأول، للمسابقة التي أقيمت لأول مرة في خبة الكناسية 170 كلم شمال شرقي الرياض، بمشاركة كل الألوان بمعدل 15 ناقة بدون رحول.



وجاء جاسر صاهود علوش المطيري في المركز الثاني، فيما حل ناصر شبيب عجيل المطيري ثالثاً، ثم فيصل هادي عياد العنزي رابعاً، ثم عبدالله جهيمان الهيلم السبيعي خامسًا.



ونجحت اللجنة المنظمة في تقديم المسابقة بشكل جميل ومنظم، وسط إشادة الحضور، حيث تم إعداد نقطتي البداية والنهاية بشكل مميز، ولم تواجه المشاركين اي صعوبات سواء في المسار أو نقطة النهاية، فيما كانت التغطية الإعلامية حاضرة بقوة من خلال العديد من القنوات والصحف.



وتمثلت فصول المسابقة في ترقيم عدد من إبل الملاك المشاركة وانطلاقتها من نقطة البداية وحتى خط النهاية بمسافة 20 كلم، وسحب الفائز بأول فردية تصل من المنقية المشاركة والتي كانت من نصيب عبدالكريم المطيري.