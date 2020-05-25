زلزال نيوزيلندا.. فيديو يرصد رد فعل رئيسة الوزراء عندما شعرت بالهزة الأرضية

بلغت قوته 5.8 درجة بمقياس ريختر ووقع على عمق 37 كيلومترًا شمال غربي ليفين

أظهر مقطع فيديو ردّ فعل رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أرديرن لهزة أرضية وقعت قرب العاصمة ولنغتون صباح الاثنين، خلال إجرائها لمقابلة تلفزيونية كانت تبث على الهواء من مبنى البرلمان.

وقال مرصد الزلازل في نيوزيلندا "جيونت": إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.8 درجة وقع على عمق 37 كيلومترًا وكان مركزه على بعد 30 كيلومترًا شمال غربي مدينة ليفين التي تقع على الجزيرة الشمالية قرب ولنغتون.

وعلى الرغم من عدم تسببه في أضرار فقد استمر الزلزال أكثر من 30 ثانية وأثار ذعرًا في ولنغتون ودفع كثيرين للاختباء تحت الطاولات في مكاتبهم ومنازلهم، حسبما ذكرت "رويترز".

ووفق سكاي نيوز بدأ الزلزال أثناء وجود أرديرن في مقابلة تلفزيونية على الهواء من مبنى البرلمان.

وقالت أرديرن مازحة أثناء المقابلة: "‭‬‬‬لو رأيتم أشياء تتحرك خلفي.. فهناك هزة خفيفة. مبنى البرلمان يتحرك أكثر قليلًا من غيره".

وطمأنت المذيع على أنها في أمان واستمرت المقابلة مضيفة: "لست جالسة تحت أي أضواء معلقة ويبدو أنني في مكان قوي من الناحية البنائية".

وتقع نيوزيلندا في منطقة نشطة زلزاليًّا في المحيط الهادي تُعرف باسم "حزام النار" وتمتد لمسافة 40 ألف كيلومتر.

ولا تزال مدينة كرايست شيرش تتعافى من زلزال تعرضت له عام 2011، وكانت شدته 6.3 درجة وأدى لمقتل 185 شخصًا.

وفي 2016 وقع زلزال شدته 7.8 درجة في بلدة كايكورا بالجزيرة الجنوبية؛ مما أدى لمقتل شخصين وأحدث أضرارًا بمليارات الدولارات بما في ذلك في ولنغتون.

وبحسب أجهزة الطوارئ في مدينة ولنغتون فإنه لا توجد تقارير حتى الآن تفيد بحدوث أضرار، في حين أشارت شبكة النقل العام في ولنغتون عبر تويتر إلى أنها علقت عمل جميع القطارات في المدينة حتى يقيّم المهندسون آثار الزلزال.