الرياض.. استقبال المعزين في الأمير سعود بن عبدالرحمن

من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة

استقبل أبناء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - في قصر المربع اليوم، المعزين في وفاة أخيهم سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة.



وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على مشاعرهم الصادقة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.