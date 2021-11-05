الرياض.. استقبال المعزين في الأمير سعود بن عبدالرحمن

من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة

استقبل أبناء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - في قصر المربع اليوم، المعزين في وفاة أخيهم سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة.

وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على مشاعرهم الصادقة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

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05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443 11:48 PM

من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة

الرياض.. استقبال المعزين في الأمير سعود بن عبدالرحمن

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل أبناء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - في قصر المربع اليوم، المعزين في وفاة أخيهم سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة.

وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على مشاعرهم الصادقة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

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