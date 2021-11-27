"الاتفاق" يتغلب على "الفيصلي" بهدف "السليتي" ويحصد النقاط الثلاث

نجح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم في التغلب على شقيقه الفيصلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت صمن مباريات الدوري.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بفوز الاتفاق بهدف نظيف.

هدف المباراة جاء بأقدام لاعب الاتفاق نعيم السليتي في الدقيقة 49 من عمر المباراة .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة رقم 16 في حين توقف رصيد الفيصلي عند النقطة رقم 15 .

