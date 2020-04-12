شاهد .. أمطارٌ غزيرة وصواعق رعدية شديدة على عدة أحياء بنجران

"المدني" دعا المواطنين بتوخي الحذر واتباع إرشادات السلامة

تشهد منطقة نجران، مساء اليوم الأحد، أمطارًا غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية شديدة.

وتفصيلاً، تشمل الأمطار أجزاء من مدينة نجران، وأحياء الفهد والشرفة ورجلا والعريسة والغويلة وعددًا من المواقع في الأحياء الجنوبية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران لتوخي الحذر واتباع إرشادات السلامة داخل المنازل وخارجها نتيجة التقلبات الجوية وهطول الأمطار على المنطقة ومحافظاتها ونشرت في وقت سابق دوريات السلامة في العديد من المواقع.

نجران أمطار صواعق رعدية

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12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 10:37 PM

"المدني" دعا المواطنين بتوخي الحذر واتباع إرشادات السلامة

شاهد .. أمطارٌ غزيرة وصواعق رعدية شديدة على عدة أحياء بنجران

هادي آل كليب

نجران

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تشهد منطقة نجران، مساء اليوم الأحد، أمطارًا غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية شديدة.

وتفصيلاً، تشمل الأمطار أجزاء من مدينة نجران، وأحياء الفهد والشرفة ورجلا والعريسة والغويلة وعددًا من المواقع في الأحياء الجنوبية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران لتوخي الحذر واتباع إرشادات السلامة داخل المنازل وخارجها نتيجة التقلبات الجوية وهطول الأمطار على المنطقة ومحافظاتها ونشرت في وقت سابق دوريات السلامة في العديد من المواقع.

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