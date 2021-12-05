أمير تبوك يستقبل رئيس "جامعة فهد بن سلطان"

شدد على أهمية مخرجاتها والتركيز على الطلاب والطالبات

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان.

واطلع على تقرير مفصل عن برامج وأنشطة الجامعة وعن مسيرتها الأكاديمية والتعليمية من خلال برامج البكالوريوس والماجستير التي تقدمها الجامعة.

وأكد أهمية مخرجات الجامعة والتركيز بالذات على حجر الزاوية بالعملية التعليمية للطلاب والطالبات.

وأشاد بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- مثنيًا على جهود رئيس الجامعة والقائمين عليها .

من جهة أخرى، أعرب مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد اللحيدان، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ورئيس مجلس أمناء الجامعة على دعمه ومتابعته لمسيرة الجامعة.