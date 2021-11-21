"الصحة": تسجيل 36 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 48 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 549479 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 48 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 538590 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8824 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 49 حالة.