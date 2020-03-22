"الصحة العالمية" تنفي علاقتها بتصريحات صحفية منسوبة لأشخاص ادعوا صلتهم بالمنظمة

أكدت: متحدثونا لا يُدلون بمعلومات رسمية في شكل SMS أو مقاطع صوتية عبر المنصات الرقمية

أصدرت منظمة الصحة العالمية، بياناً لتوضيح بعض المفاهيم المغلوطة حول تصريحات صحفية نسبت لأشخاص ادعوا صلتهم بالمنظمة.

وجاء نص البيان كالتالي: "نما إلى علمنا أن عدداً من الأشخاص دأبوا على الحديث إلى وسائل الإعلام وبث المعلومات للجمهور تحت ستار العمل لدى منظمة الصحة العالمية (WHO)، والزعم بأنهم مستشارون في المنظمة".

وتابع البيان: "نرجو ملاحظة أنه لا يمكن اعتبار أي متحدث يظهر في وسائل الإعلام دون تسميته أو ترشيحه بشكل مباشر من قبل المقر الرئيس لمنظمة الصحة العالمية أو المكاتب الإقليمية أو القطرية على أنه يمثل المنظمة، وكل ما يصدر عن هؤلاء من أقوال ويدلون به من آراء لا يمكن أن ينسب إلى منظمة الصحة العالمية".

وأضافت المنظمة: "نحيطكم علماً أن المتحدثين باسم منظمة الصحة العالمية، وكذلك موظفوها، لا يرسلون مطلقاً معلومات رسمية في شكل رسائل نصية أو مقاطع صوتية شخصية عبر منصة واتساب أو أي منصات رقمية أخرى. بل تتم مشاركة جميع المعلومات الرسمية للجمهور عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبرنامج Chatbot الجديد الرسمي المرتبط بالرقم +41 79 893 18 92، علماً بأن هذه الخدمة متاحة حالياً باللغة الإنجليزية فقط، ولكن سيتم إضافة المزيد من اللغات قريباً".



ونهيب بوسائل الإعلام والشركاء تنبيهنا إلى أي شخص لم يتم تسميته أو ترشيحه من قبل منظمة الصحة العالمية يدعي أنه يمثل المنظمة الأممية، حتى نتمكن من التوضيح، في محاولة لوقف المعلومات غير الصحيحة والحقائق المغلوطة.

