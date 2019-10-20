الرياض .. القبض على مقيم سرق معدات وقطعاً إلكترونية

من أبراج الشركات المشغّلة للاتصالات .. اُتخذت الإجراءات بحقه

ألقت شرطة الرياض القبض على مقيم ارتكب جرائمَ عدَّة من سرقة المعدات والقطع الإلكترونية.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من مخالفي أنظمة الإقامة، من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطه في ارتكاب جرائم سرقة المعدات والقطع الإلكترونية من أبراج بعض الشركات المشغّلة للاتصالات بالمملكة، وبطاريات مركبات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكابه 13 جريمة جاوزت قيمة المسروقات بها 192 ألف ريال, فجرى توقيفه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها, والله الهادي الى سواء السبيل.