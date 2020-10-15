"جولف السعودية" تكشف عن النظام المستحدث لبطولة النساء الدولية

36 قائدة فريق يقمن بالاختيار بطريقة مشابهة لدوري كرة القدم الأمريكية

كشفت "جولف السعودية" اليوم عن نظام اللعب المستحدث الذي سيطبق في الدورة الأولى من "بطولة السعودية النسائية الدولية للجولف"؛ حيث ستقوم 36 قائدة فريق باختيار أعضاء فريقها بطريقة مشابهة لدوري كرة القدم الأمريكية والتنافس على حصة من جوائز البطولة البالغة 500 ألف دولار.

وتقام المسابقة خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر، وهي أول بطولة تحت مظلة بطولات الجولة الأوروبية لجولف السيدات تلعب بها المحترفات إلى جانب اللاعبات الهاويات مع تسجيل الأهداف الجماعية والفردية بشكل متزامن.

وينظم الحدث بعد يومين من "بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف" المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة بجائزة مليون دولار.

وستقوم كل قائدة باختيار زميلة محترفة للانضمام إلى فريقها باستخدام نظام مشابه لذلك المتبع في دوري كرة القدم الأمريكية ودوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، وغيرها من دوريات الامتياز الأخرى، ولها حرية الاختيار، وستختار زميلة محترفة أخرى في الجولة بشكل عشوائي ويستكمل الفريق بواسطة لاعبة هاوية.

ويلعب الفريق المكون من أربع لاعبات بعد ذلك ثلاث جولات على ملعب ونادي الجولف "رويال غرينز" بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ حيث سيدمج أفضل نتيجتين فرديتين لكل فريق في نهاية كل جولة، وسيعلن الفريق الذي حصل على أقل مجموع نقاط بعد مرور 3 أيام فائزًا، وستحصل المحترفات الثلاث في الفريق على جائزة من حقيبة جوائز بمبلغ 300 ألف دولار، كما ستتم مكافأة المحترفة الأقل نقاطًا خلال الأيام الثلاثة التي قد تكون من الفريق الخاسر بجائزة من جوائز قيمتها 200 ألف دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لجولف السعودية ماجد السرور: "ستكون بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق بطولة جديدة كليًا ومبتكرة ولم يسبق لها مثيل في أي جولة جولف أخرى، وتشكل إلى جانب الجولة الأوروبية لجولف السيدات فرصة مميزة لتطوير جولف السيدات بطرق جديدة وفريدة، وتأتي بعد تنظيم أول فعالية لمحترفات الجولف في المملكة العربية السعودية، وسوف يستمتع الجميع بهذه الفرصة الفريدة مع ترتيب جديد ومبتكر للمباريات".

وأضاف: نتفهم التأثيرات التي فرضتها الجائحة العالمية "كورونا" على جولة الجولف هذا العام، لا سيما جولف السيدات؛ لذلك أردنا ألا ندخر أي جهد في أول دورة من بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة لدعم اللاعبات خلال أسبوع الجولف بحيث يكون أكثر تنافسية ومتعة مع مكافآت أكبر".

يذكر أن المشاركات في "بطولة السعودية النسائية الدولية للجولف" سيحصلن على نقاط رولكس لجولات الجولف الاحترافية مع نقاط التأهل لكأس سولهايم ونقاط سباق كوستا ديل سول أيضاً, ويُستهل كل يوم ببداية ثنائية (two-tee) وسيحتسب ثلاثة أرباع من إجمالي فارق نتائج الهاويات.

وتُعد البطولة الحدث الثاني تحت مظلة "أسبوع جولف السيدات في السعودية''؛ حيث تُقام بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر - وهي ثاني حدث رياضي احترافي دولي للسيدات على الإطلاق يقام في المملكة.

ومن بين اللاعبات اللواتي تأكدت مشاركتهن: جورجيا هول الحائزة على جوائز مرموقة وبطلة كأس سولهايم، والفائزة السابقة بالجولة الأوروبية لجولف السيدات تشارلي هال، ولاعبة ويلز إيمي بولدن وكاميلا لينارث من السويد وسيعلن عن أسماء إضافية خلال الأسابيع المقبلة.