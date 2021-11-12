بريطانيا تسجِّل 40,375 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

سجَّلت بريطانيا 40,375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و145 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,487,302، فيما بلغت حصيلة الوفيات 142,678.
بريطانيا فيروس كورونا الجديد
فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 9,487,302 وحصيلة الوفيات 142,678
سجَّلت بريطانيا 40,375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و145 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,487,302، فيما بلغت حصيلة الوفيات 142,678.