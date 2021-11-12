بريطانيا تسجِّل 40,375 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 9,487,302 وحصيلة الوفيات 142,678

سجَّلت بريطانيا 40,375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و145 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,487,302، فيما بلغت حصيلة الوفيات 142,678.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443 11:30 PM

فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 9,487,302 وحصيلة الوفيات 142,678

بريطانيا تسجِّل 40,375 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجَّلت بريطانيا 40,375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و145 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,487,302، فيما بلغت حصيلة الوفيات 142,678.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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