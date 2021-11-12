بريطانيا تسجِّل 40,375 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 9,487,302 وحصيلة الوفيات 142,678

سجَّلت بريطانيا 40,375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و145 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,487,302، فيما بلغت حصيلة الوفيات 142,678.