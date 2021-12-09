"أمن الطرق" يُحذّر أهالي الشرقية من ضباب كثيف يعيق الرؤية

شددت على أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.. متمنية السلامة للجميع

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مرتادي الطرق بالمنطقة الشرقية من التقلبات الجوية.

وحذّرت مستخدمي الطرق بالمنطقة في كل من: (الجبيل، والخبر، والدمام، والظهران) من حالة ضباب قد تشهدها المنطقة؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وطالبت -عبر حسابها بتويتر- بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.