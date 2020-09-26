538 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في ليبيا ترتفع إلى 31828

الفيروس أنهى حياة 8 مرضى في آخر 24 ساعة

سجلت ليبيا 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و324 حالة شفاء، و8 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبين المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم (السبت)، أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 31 ألفًا و828 حالة، و17 ألفًا و832 حالة شفاء، فيما توفي 499 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس.