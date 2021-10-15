وزير الدفاع اللبناني يهدد بقوة: لن نسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات

"عون" عرض على "موريس" الأوضاع الأمنية بعد أحداث منطقة الطيونة

شدد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم على أن "المؤسسة العسكرية لن تسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات أو تهديد السلامة العامة".

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية إن رئيس الجمهورية ميشال عون عرض مع وزير الدفاع، "الأوضاع الأمنية بعد الأحداث التي حصلت في منطقة الطيونة، والدور الذي قام به الجيش لضبط الوضع وإعادة الأمن والاستقرار والحؤول دون تجدد مثل هذه الاحداث من خلال الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها تحقيقاً لهذه الغاية".

كما تطرق البحث إلى "ضرورة الإسراع في التحقيقات لتحديد المسؤولين ومحاسبة المرتكبين والمحرضين وتوقيفهم بناءً على إشارة القضاء المختص".

وأكد "سليم" أن "المؤسسة العسكرية ساهرة على المحافظة على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين، ولن تسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات أو تهديد السلامة العامة".